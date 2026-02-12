Melissa Satta risponde alle domande sulla differenza d’età con il suo fidanzato. A 2026, ancora si fa fatica ad accettare che una donna possa stare con un uomo più giovane di 11 anni. La showgirl non si tira indietro e spiega con sincerità, lasciando il pubblico senza parole.

Nel 2026 ancora ci si stupisce se una donna sta con un uomo più giovane e pure undici anni possono stimolare curiosità e domande indiscrete. Ne sa qualcosa Melissa Satta che qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 40 anni alle Maldive in compagnia del fidanzato Carlo Gussalli Beretta che ha proprio undici anni in meno di lei. Le foto dei festeggiamenti postate sui social diventano però l’occasione per alcuni fan di porre domande oziose: «Senti la differenza di età con il tuo compagno?». C’è il tanto per indispettirsi, e invece lei ribadisce ancora una volta che l’età è solo un numero. «Dettagli inutili che ai giorni d’oggi non hanno valore. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Melissa Satta e le domande sulla differenza d’età col fidanzato: la risposta è da applausi

Approfondimenti su Melissa Satta Fidanzato

Melissa Satta si difende dalle critiche sulla differenza d’età con il suo compagno, Carlo Gussalli Beretta.

Melissa Satta ha deciso di festeggiare i suoi 40 anni alle Maldive insieme a Carlo Beretta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Melissa Satta Fidanzato

Argomenti discussi: Melissa Satta alle Maldive con Beretta: I limiti di età? Li pongono gli ignoranti; Melissa Satta: La differenza d'età con Carlo Beretta è un dettaglio inutile, i limiti li mettono gli ignoranti; Melissa Satta racconta il suo amore con Carlo Beretta: Apprezzo i piccoli gesti; Melissa Satta compie 40 anni, la carriera e gli amori: dagli esordi al successo.

Melissa Satta sulla differenza di età col fidanzato Carlo Beretta: «I limiti li pongono solo le persone ignoranti»Dalle Maldive, dove sta festeggiando i suoi quarant’anni, risponde alle domande dei follower su Instagram: «Bisogna essere meno superficiali, pensare alla felicità e apprezzare quando si incontra una ... vanityfair.it

Melissa Satta la gran festa organizzata per i suoi 40 anniTornata dalle Maldive Melissa Satta ha festeggiato i 40 anni con una favola festa di compleanno ... ultimenotizieflash.com

Melissa Satta ha spento 40 candeline Un traguardo speciale che Melissa ha festeggiato circondata dall’amore di amici e famiglia. Sorrisi, divertimento e tanta felicità per un giorno indimenticabile #Verissimo - facebook.com facebook