Juventus McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro | dentro alla situazione rinnovo del texano Ultimissime

Juventus McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro | dentro alla situazione rinnovo del texano
La Juventus ha deciso di schierare McKennie come attaccante centrale contro il Galatasaray, dimostrando chiaramente la volontà di rinnovare il suo contratto. La scelta fa parte di un piano preciso: mettere in campo il giocatore per convincerlo a restare, anche in vista della prossima stagione. Sul campo, l'americano ha già segnato un gol importante, rafforzando la sua posizione nel progetto bianconero.
McKennie Juventus, quale futuro per il texano? Col rinnovo sempre in stand-by prende quota questa ipotesi. Cosa filtra dalla Continassa
Le voci sul futuro di Weston McKennie alla Juventus continuano a circolare, con il rinnovo del contratto ancora in sospeso.
McKennie Juve: segnali di disgelo in chiave rinnovo? Si va in questa direzione per il futuro del texano. Situazione completamente ribaltata!
