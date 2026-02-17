Juventus McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro | dentro alla situazione rinnovo del texano Ultimissime

Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena La Penna, minacce di morte dopo Inter Juve: la Procura apre un’indagine! L’arbitro non sarà fermato da Rocchi, la ricostruzione di quanto successo Cagliari, Pisacane svela: «Siamo tutti colpevoli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Le voci sul futuro di Weston McKennie alla Juventus continuano a circolare, con il rinnovo del contratto ancora in sospeso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rinnovo McKennie-Juve, le cifre e l'errore da non ripetere. Insostituibile per Spalletti, occasione per l'Inter; Svolta McKennie, la Juve si muove: svelata la strategia sul rinnovo; The official line-ups for Inter vs. Juventus; Inter-Juve, moviola: non c'è il rosso per Kalulu, ma è simulazione di Bastoni.

Juventus senza David: McKennie falso 9 contro il Galatasaray. Spalletti: «Nessun dubbio sulla nostra reazione»Juventus senza David: McKennie falso 9 contro il Galatasaray. Spalletti: «Nessun dubbio sulla nostra reazione» Senza Jonathan David e con una stagione che passa da Istanbul, la ... tuttojuve.com

Juventus, Spalletti: Thuram è da valutare. McKennie falso 9? Può farlo, lo ha fatto vedereNon solo le polemiche relative a Inter-Juventus, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa anche di campo e della sfida che domani i bianconeri. tuttomercatoweb.com

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray Dagli episodi di Inter-Juventus ai ruoli disposti a fare per la squadra e Spalletti. Inoltre, ha aggiunto anc - facebook.com facebook

Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski top, McKennie instancabile. Bastoni, un gesto da 5 x.com