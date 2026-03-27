Un tribunale ha stabilito che i video diffusi dal soggetto coinvolto devono essere rimossi, confermando così la vittoria di un ricorrente in una causa legale. Tuttavia, l'interessato è autorizzato a continuare a discutere di alcune questioni, purché segnali che sono oggetto di indagine e senza utilizzare espressioni diffamatorie nei confronti dell'altra parte.

E’ stata diffusa oggi, con una nota, la decisione del giudice del Tribunale di Milano in merito alla questione che riguardaAlfonso Signorini e Fabrizio Corona. Sebbene la vittoria sia stata data al conduttore, l’avvocato Chiesa sottolinea checon questo provvedimento il suo assistito non verrà zittito per sempre, proprio perché il diritto di cronaca appartiene a tutti, anche a chi non è giornalista. Quindi, il giudice sottolinea: “Ne deriva un quadro che integrauna grave condotta diffamatoria, aggravata dalla modalità di diffusione e dalla rappresentazione di fatti non verificati come verità. È stato pertanto confermato l’ordine di rimozione dei contenuti diffamatori e delle immagini illecitamente diffuse, nonché il divieto di ulteriore pubblicazione di contenuti analoghi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Signorini vince la causa contro Corona: i video devono essere rimossi

Articoli correlati

Fabrizio Corona e il caso Signorini, rimossi i profili social e i video del format Falsissimo. L'avvocato Chiesa: “È a rischio la libertà di parola”Milano, 3 febbraio 2026 – Da questa mattina i profili social di Fabrizio Corona non sono più raggiungibili.

Fabrizio Corona sfida l’ordinanza, il giudice: ‘Deve essere denunciato’, i video non rimossi e i nuovi profiliIl Tribunale civile di Milano, con il giudice Roberto Pertile, ha deciso: Fabrizio Corona “deve essere sin d’ora denunciato al Pubblico Ministero”...