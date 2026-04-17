Nuova grana per il governo | Unatras proclama il fermo dell’autotrasporto causa insensibilità ai problemi del settore

Unatras ha annunciato il fermo dell’autotrasporto in risposta alla percepita mancanza di attenzione da parte del governo verso le problematiche del settore. La proclamazione del blocco rischia di causare uno stop diffuso alla logistica nazionale, aggravando un quadro già segnato da tensioni energetiche globali e difficoltà operative per le aziende di trasporto. La situazione potrebbe portare a ripercussioni concrete sui trasporti e sulla distribuzione di beni nel paese.

In arrivo il fermo dell’autotrasporto. Con il rischio di un blocco diffuso della logistica nazionale, in un contesto già reso instabile dalle tensioni energetiche globali. Unatras, il coordinamento che rappresenta circa l’80% delle 100mila imprese del settore, ha proclamato lo stop dei servizi: le modalità operative che saranno definite lunedì 20 aprile e comunicate alla Commissione di garanzia sugli scioperi. Il fermo dei mezzi pesanti può tradursi in uno choc a catena sull’intera filiera: dalla distribuzione delle merci alla produzione industriale, fino ai prezzi al consumo. La decisione, spiega il presidente Paolo Uggè, è “sofferta ma inevitabile”, a fronte della “inspiegabile insensibilità ” da parte del governo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuova grana per il governo: Unatras proclama il fermo dell’autotrasporto causa “insensibilità” ai problemi del settore Notizie correlate Leggi anche: Unatras proclama blocco autotrasporto, lunedì comunicazione a Garante Altri aggiornamenti Temi più discussi: Begoña Gómez verso il processo, nuova grana per Sánchez nel pieno del viaggio in Cina; Eredità Agnelli, nuova (attesa) grana per John Elkann: chiesto il rinvio a giudizio anche per truffa aggravata; L'inflazione USA vola con la guerra in Iran, nuova grana per Trump; Dragamine italiane per Hormuz? Trump chiede aiuto, Meloni in difficoltà. Eredità Agnelli, nuova (attesa) grana per John Elkann: chiesto il rinvio a giudizio anche per truffa aggravataLa procura di Torino ha notificato la richiesta di rinvio a giudizio di John Elkann anche per i reati che lui sperava di estinguere con la messa alla prova, facendo ripetizioni agli studenti. Quest’ul ... torinotoday.it Gallipoli, il comune rischia di perdere 250mila euro: ecco perché il finanziamento per il mercato ittico è a rischioIn arrivo una nuova grana per il Comune di Gallipoli, che si trova ora a fare i conti con una possibile restituzione di 250mila euro: al centro ... msn.com Addio e “avvertimento”. Nuova grana per Meloni: un big lascia il partito - facebook.com facebook #Cosenza, nuova grana: oltre 6.000 euro da versare alla #FolgoreCaratese x.com