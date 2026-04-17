Mattia Mosconi ancora convocato da Chivu | è il giorno del debutto in serie A?

Mattia Mosconi, giovane talento proveniente da Grosseto, è stato convocato per la terza volta consecutiva dall'allenatore dell'Inter per una partita di Serie A. La sua ultima presenza risale a lunedì sera, quando ha partecipato alla sfida contro il Como. La convocazione di oggi suscita curiosità sul suo possibile debutto in campionato con la prima squadra nerazzurra.

Non c'è due senza tre per Mattia Mosconi: il talento grosino colleziona, infatti, a pochi giorni di distanza dalla seconda, arrivata lunedì sera contro il Como, la terza convocazione consecutiva nell'Inter per una partita di serie A.Il talento grosino, che si allena ormai da una decina di giorni.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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