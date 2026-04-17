Maschere cunicoli e segreti di famiglia | tutto quello che non torna nella rapina di Napoli che ha già fatto il giro del mondo

Una rapina a Napoli ha attirato l'attenzione internazionale, rivelando dettagli insoliti sui responsabili. Gli autori sono entrati in azione coprendosi il volto con collant o maschere raffiguranti attori di Hollywood, dimostrando sicurezza e determinazione senza mostrare segni di aggressività. La scena ha incluso anche passaggi attraverso cunicoli e segreti di famiglia, elementi che hanno complicato le indagini. Le modalità e i particolari rendono difficile ricostruire esattamente cosa sia accaduto.

Estremamente sicuri di loro stessi e determinati, non aggressivi. Alcuni sono entrati in azione coprendosi il volto con dei collant, come nei film degli anni ’70, altri indossavano maschere di attori di Hollywood. Uno aveva “un pantalone tipo quello dei corrieri”. Forse erano armati, forse no, date le pistole sceniche rinvenute e sequestrate. Non davano l’idea di essere stranieri, qualcuno sostiene che erano napoletani. (CARABINIERI FOTO) – Notizie.com Di loro, oltre alle pistole finte, all’indomani del colpo alla...🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Maschere, cunicoli e segreti di famiglia: tutto quello che non torna nella rapina di Napoli che ha già fatto il giro del mondo Notizie correlate BuBBles Revolution fa tappa a Palermo: al Golden lo show di bolle di sapone che ha fatto il giro del mondoReduci da un tour in tutto il mondo, Marco Zoppi e Rolanda tornano in Italia per una tournée nazionale che dopo i successi di Torino, Bologna, Lecce,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caccia alla banda della rapina da film a Napoli: la fuga nelle fogne, il bottino non ancora quantificato, le indagini; Rapina in banca a Napoli, ladri fuggiti da 12 metri di cunicoli scavati a mano: ricostruzione 3D del geologo; Rapina in banca a Napoli, la beffa grazie a un insospettabile. Colpo studiato per mesi con una tuta da lavoro; Rapinatori gentili, parlavano in dialetto. Colpo clamoroso in banca: il tunnel, le tute da operai e un buco per la fuga nei cunicoli. Maschere, cunicoli e segreti di famiglia: tutto quello che non torna nella rapina di Napoli che ha già fatto il giro del mondoIl colpo al Vomero diventa un caso nazionale. Dalle cassette svuotate al diversivo tattico durante l'intervento del Gis. notizie.com Pelle da red carpet. Le maschere viso a led che ossessionano le celebrities su cui investire adessoTutte noi sogniamo di avere una pelle da red carpet: luminosa, tonica, che appare sana e curata. E allora possiamo provare uno dei segreti delle star: si tratta delle maschere a led, che negli anni ... dilei.it Tute da operaio, cappellini e maschere a proteggere il volto e capo chino: le immagini - facebook.com facebook