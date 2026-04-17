Marina Cvetic premiata nuovamente | vince il Polimnia #Workingwomen

Marina Cvetic riceve nuovamente il premio Polimnia #Workingwomen nella seconda edizione dell’iniziativa. La cerimonia si svolgerà venerdì 17 aprile alle ore 21 nel centro convegni Sant’Agostino di Cortona. La premiazione riconosce le donne che si sono distinte nel loro ambito professionale, e quest’anno tra le premiate figura anche Cvetic. La serata vedrà la partecipazione di diverse personalità e rappresentanti delle istituzioni.

Marina Cvetic è tra le donne insignite nella seconda edizione del premio Polimnia #Workingwomen. La celebrazione si terrà venerdì 17 aprile alle ore 21 nel centro convegni Sant’Agostino di Cortona.Rappresentante del mondo dell’impresa, Marina Cvetic, anima pulsante dell’azienda vitivinicola.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Silvia Baracchi riceverà il Premio Polimnia #WorkingWomenArezzo, 1 aprile 2026 – Silvia Baracchi riceverà il Premio Polimnia #WorkingWomen, a Cortona in una serata dedicata al talento e alla leadership... Alla chef Silvia Baracchi il Premio Polimnia #WorkingWomenArezzo, 15 aprile 2026 – Alla chef Silvia Baracchi il Premio Polimnia #WorkingWomen. Aggiornamenti e dibattiti A Marina Cvetic il Premio Khail 2024 di Civiltà del bere- È Marina Cvetic, amministratore unico di Masciarelli Tenute Agricole, la vincitrice del Premio Khail 2024, titolo che da otto edizioni viene attribuito dalla rivista 'Civiltà del bere' alle figure ... ansa.it Vino, a VinoVip Cortina 'Civiltà del bere' consegna a Marina Cvetic il Premio Khail 2024Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - È Marina Cvetic, amministratore unico di Masciarelli Tenute Agricole, la vincitrice del 'Premio Khail 2024', titolo che da otto edizioni viene attribuito dalla ... affaritaliani.it