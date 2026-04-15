Alla chef Silvia Baracchi il Premio Polimnia #WorkingWomen

Il 17 aprile si terrà a Cortona una serata speciale durante la quale sarà consegnato il Premio Polimnia #WorkingWomen alla chef Silvia Baracchi. La cerimonia si svolgerà in una location della città e vedrà la partecipazione di vari ospiti e rappresentanti del settore culinario. L’evento rappresenta un riconoscimento ufficiale dedicato alle donne che lavorano nel mondo della gastronomia.

Arezzo, 15 aprile 2026 – . Cortona pronta alla grande serata del 17 aprile. Al Centro convegni Sant’Agostino storie di successo: Silvia Baracchi, Irene Franco, Susanna Martucci, Marina Cvetic Masciarelli, Barbara Mazzolai, Diva Moriani e Maria Moroni. Cortona si prepara ad accendere i riflettori sulla seconda edizione del Premio Polimnia #WorkingWomen, in programma venerdì 17 aprile alle ore 21 al Centro Convegni Sant’Agostino. Un appuntamento particolarmente atteso, che celebra il talento e la leadership femminile nei diversi ambiti della società contemporanea. Promosso dal Comune di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla chef Silvia Baracchi il Premio Polimnia #WorkingWomen Silvia Baracchi riceverà il Premio Polimnia #WorkingWomenArezzo, 1 aprile 2026 – Silvia Baracchi riceverà il Premio Polimnia #WorkingWomen, a Cortona in una serata dedicata al talento e alla leadership... A Silvia Baracchi il premio PolimniaSarà ancora una volta la città di Cortona a ospitare il Premio Polimnia #WorkingWomen, giunto alla sua seconda edizione e in programma venerdì 17... Alla chef Silvia Baracchi il Premio Polimnia #WorkingWomenArezzo, 15 aprile 2026 – Alla chef Silvia Baracchi il Premio Polimnia #WorkingWomen. Cortona pronta alla grande serata del 17 aprile. Al Centro convegni Sant’Agostino storie di successo: Silvia Baracc ... lanazione.it La chef Silvia Baracchi riceve il Premio Polimnia dedicato al talento femminile. Ecco gli altri nomiIl 17 aprile 2026 – Cortona ospiterà il Premio Polimnia #WorkingWomen, giunto alla sua seconda edizione, al Centro Convegni Sant’Agostino. Tra le premiate figura Silvia Baracchi, simbolo dell’eccellen ... corrierediarezzo.it