Mangiano erba velenosa marito e moglie in gravi condizioni

Una coppia di circa sessant'anni, residente a Francavilla di Sicilia, è finita in ospedale dopo aver consumato erba velenosa raccolta in campagna. La sostanza, identificata come mandragora, ha causato loro gravi problemi di salute. I medici stanno intervenendo per stabilizzare le condizioni di entrambi. La polizia sta conducendo accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Hanno mangiato mandragora raccolta in campagna e sono finiti in ospedale in gravi condizioni. Si tratta di una coppia di 60enni residente a Francavilla di Sicilia. I due l scorso 15 aprile sono stati ricoverati dopo aver accusato i classici sintomi di avvelenamento causati dal vegetale.🔗 Leggi su Messinatoday.it Metaphysics Master Reincarnated as Concubine Daughter! Ep1-63 | MULTI SUB Notizie correlate Roma, esplosione a Piana del Sole, crollano le palazzine: marito e moglie in gravi condizioniRoma, 22 marzo 2026 – Un’esplosione è avvenuta oggi domenica 22 marzo in via Tavagnasco, a Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma. Accoltella la moglie in strada a Catania, catturato il marito in fuga: “Lei aveva deciso di separarsi, è in gravi condizioni”È terminata la fuga dell’uomo sospettato di aver tentato di uccidere la moglie nella serata di ieri a Catania.