Manfredonia la segnalazione | Ecco lo stato della SP74

Una segnalazione ha evidenziato il grave stato di degrado della strada provinciale SP 74, situata nell’entroterra di Manfredonia. La strada, frequentata quotidianamente da automobilisti e motociclisti, presenta numerosi danni e deterioramenti che ne compromettono la sicurezza. La situazione è stata segnalata come pericolosa, rendendo difficile la circolazione e aumentando i rischi di incidenti.

Con la presente si segnala lo stato di grave degrado della strada provinciale SP 74, nell'entroterra di Manfredonia ormai divenuta pericolosa per la circolazione quotidiana. Il manto stradale risulta fortemente dissestato con numerose buche profonde distribuite lungo tutta la carreggiata. In molti punti, queste sono colme d'acqua stagnata, rendendo impossibile valutare la profondità e aumentando il rischio di danni ai veicoli e di perdita di controllo. La situazione e aggravata dal fatto che un tratto della strada era stata oggetto di interventi circa due anni fa,ma i lavori non sarebbero mai stati completati. Da allora non risultano ulteriori interventi di manutenzione, lasciando l'arteria in condizioni di progressivo deterioramento.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, la segnalazione: “Ecco lo stato della SP74” Notizie correlate Manfredonia, La Marca: “Maltempo, richiesto lo stato di calamità naturale”In questi giorni il nostro territorio ha vissuto momenti difficili, segnati da eventi meteorologici intensi che hanno colpito l’intera provincia di... A Manfredonia la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di StatoIl prossimo venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:00 a Manfredonia presso il Castello Svevo Angioino Aragonese, avrà luogo la cerimonia celebrativa del... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Domenico La Marca, il sindaco cantautore che racconta il sociale: La mia musica inno a rialzarsi; Manfredonia, disabilità. Ecco il bando Comunità Pro.V.I.; MANFREDONIA DISINFESTAZIONE Manfredonia, disinfestazione notturna: rinviati gli interventi, ecco le nuove date; Manfredonia, ecco i quattro nuovi istruttori tecnici. #spaziolettori #manfredonia "Salve Statoquotidiano. Vi chiediamo gentilmente di ripubblicare il nostro appello ... abbiamo anche lasciato un po' di questi volantini in giro... aiutateci a trovare il nostro Nando ... Chi volesse può stamparlo e farlo girare a chi n - facebook.com facebook