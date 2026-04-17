Una giovane donna di 31 anni residente in Oklahoma City ha subito una perdita di circa 45 kilogrammi a causa di una condizione medica complessa. La sua situazione è aggravata da problemi neurologici e disfunzioni gastrointestinali, che le rendono difficile anche bere acqua, considerata per lei un vero e proprio supplizio. La sua storia mette in luce le difficoltà legate a una malattia rara che coinvolge più aspetti della salute.

La complessa interazione tra patologie neurologiche e disfunzioni gastrointestinali ha portato Shayla Talei, una giovane donna di 31 anni residente a Oklahoma City, a una condizione di estrema fragilità fisica. La paziente, che ha subito un calo ponderale di 45 chili in soli otto mesi, deve oggi fare affidamento sulla nutrizione parenterale totale tramite flebo per contrastare una grave malnutrizione derivante dall’impossibilità di assumere liquidi e alimenti. Dalle prime alterazioni nervose alla paralisi gastrica. Il percorso clinico della trentunenne è iniziato durante l’adolescenza, quando all’età di 17 anni le è stata diagnosticata la Sindrome Dolorosa Regionale Complessa (CRPS).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malattia rara: ha perso 45 kg, bere acqua è un supplizio di vetro

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