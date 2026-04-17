Una donna e sua figlia sono state trovate avvelenate a Campobasso, con analisi che hanno escluso la presenza di ricina nel sangue del padre. Le autorità hanno condotto interrogatori e ricostruzioni per chiarire quanto accaduto, mentre le indagini continuano a cercare elementi utili a capire la dinamica dei fatti. La scoperta della presenza di veleno ha modificato l’orientamento delle indagini, ma non ha portato ancora a una conclusione definitiva.

Chi sono le vittime Antonella Di Ielsi Antonella era la moglie di Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco Pd di Pietracatella, il paese dove vive la famiglia. La coppia ha due figlie, la 15enne Sara e Alice di 19 anni, che frequenta l'ultimo anno del liceo classico, stessa scuola della sorella. La donna lavora con il marito che ha studi a Pietracatella e a Campobasso. I giorni prima e dopo Natale La ricostruzione è stata fatta a posteriori, a partire da quando, il 25 dicembre 2025, in serata, madre e figlia, insieme al padre, vanno al pronto soccorso dell'ospedale di Campobasso. Hanno dolori di stomaco e vomito. Sono dimesse dopo alcune ore con una diagnosi di intossicazione alimentare e gastroenterite.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina non presente nelle analisi del padre, gli interrogatori, la ricostruzione di quanto accaduto

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