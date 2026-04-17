Madonna ha annunciato che il suo nuovo album, intitolato “Confessions II”, sarà disponibile dal 3 luglio su etichetta Warner Records. La cantante ha reso noto il titolo e la data di uscita attraverso i suoi canali ufficiali. L’album rappresenta il seguito del suo precedente lavoro, “Confessions on a Dance Floor”.

NEW YORK – Madonna ha annunciato che il suo attesissimo nuovo album, “Confessions II”, uscira? il 3 luglio su etichetta Warner Records. È il seguito dell’iconico “Confessions on a Dance Floor”. In attesa del primo singolo, Madonna svela un primo assaggio musicale con un teaser visivo dalle atmosfere trance. “La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non e? solo un luogo, e? una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio”: Madonna riassume così il suo nuovo album citando le prime righe della sua canzone “One Step Away”. E poi aggiunge: “Quando io e Stuart Price abbiamo iniziato a lavorare a questo album, questo era il nostro manifesto: dobbiamo ballare, festeggiare e pregare con il nostro corpo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Madonna annuncia l’uscita del nuovo album “Confessions II”

Madonna - Almost (Confessions 2)

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Madonna annuncia “Confessions II”: il nuovo album in uscita il 3 luglio 2026 #madonna @Madonna x.com

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