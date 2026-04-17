Ma chi paga adesso? Società in liquidazione e tifosi senza risposte

La società sportiva si trova attualmente in liquidazione e ha subito un pignoramento, sollevando dubbi sui responsabili delle azioni intraprese. I tifosi, oramai senza certezze, si chiedono chi tenga ora il controllo delle questioni finanziarie e amministrative. La mancanza di risposte chiare alimenta le preoccupazioni tra gli appassionati, che si aspettano chiarimenti sulla gestione e sugli eventuali pagamenti futuri.

C’è una domanda che rimbalza tra i tifosi, sempre più forte: chi è ora il responsabile? La situazione della società, finita in liquidazione e colpita anche da un’istanza di pignoramento, apre scenari tutt’altro che rassicuranti. Dal punto di vista legale, il pignoramento può garantire una possibile prelazione nella fase di liquidazione dei beni, ma sul piano sportivo il quadro cambia completamente. La liquidazione depositata presso il registro delle imprese, infatti, rischia di avere conseguenze pesantissime: la perdita della personalità giuridica mette in discussione la partecipazione stessa al campionato. Non sarebbe nemmeno una novità assoluta: casi simili in passato, come quello del Rimini, hanno portato all’esclusione.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ma chi paga adesso? Società in liquidazione e tifosi senza risposte Notizie correlate Leggi anche: Spalletti: “Io non sono preoccupato per me, ma per chi crede in me: la Juventus, la società e i tifosi” Permessi ROL ed ex festività: come chiederne la liquidazione in busta pagaI singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconoscono di norma una o più tipologie di permessi per permettere ai dipendenti di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ma chi paga adesso? Società in liquidazione e tifosi senza risposte; nessuno si salva senza la dignità e il rispetto, in campo e fuori, nei confronti della maglia e dei tifosi grigiorossi; La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Pisa; Azioni più sicure da tenere sempre per comprare da cassettista. TV33 - La vostra TV in Trentino Alto Adige. . Rassegna stampa flash del 17/04/2026 G.News Società Cooperativa Sociale facebook Qualcuno mi sa dire come si fa a “sfilare” una società per azioni quotata in borsa all’azionista che detiene la maggioranza assoluta delle quote Volevo provare con Enel. Se avete un tutorial, mandatemi il link, grazie. x.com