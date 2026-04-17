In Umbria si può ora seppellire gli animali insieme ai loro proprietari. La legge approvata permette di prevedere la sepoltura condivisa tra gli animali domestici e le persone, offrendo una soluzione alternativa rispetto alle tombe tradizionali. La normativa stabilisce le modalità e le condizioni per questa tipologia di sepoltura, che potrà essere adottata in specifici cimiteri. La decisione mira a riconoscere il ruolo affettivo degli animali nelle famiglie.

Perugia, 17 aprile 2026 – Inseparabili in vita e dopo la morte: in Umbria sarà possibile seppellire gli animali nella tomba insieme ai loro proprietari. È necessario rispettare la volontà espressa in vita dal defunto (o una richiesta formale presentata dagli eredi) e alcune condizioni precise. Per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e il decoro dei luoghi cimiteriali, la legge impone che l’animale venga cremato. Le sue ceneri dovranno essere conservate in una teca separata rispetto a quella del proprietario. "Una scelta di civiltà". La presidente della Regione, Stefania Proietti, ha definito il provvedimento “una scelta di civiltà", sottolineando come rappresenti un riconoscimento del valore affettivo che lega le persone ai propri animali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Umbria apre alla sepoltura condivisa tra animali e padroni

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