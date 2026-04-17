Durante una puntata di Otto e mezzo su La7, il direttore di Limes ha dichiarato che Donald Trump potrebbe non concludere il suo attuale mandato a causa di un grave malessere. La sua affermazione si basa sugli ultimi attacchi rivolti dal presidente degli Stati Uniti alla presidente del Consiglio italiano. Caracciolo ha affermato che qualcosa potrebbe succedere in futuro, senza però specificare ulteriori dettagli.

Donald Trump potrebbe non terminare il suo mandato: lo afferma a Otto e mezzo, su La7, il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, commentando gli ultimi attacchi del presidente degli Usa all’indirizzo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il politologo sottolinea che negli Stati Uniti si discute ormai apertamente della possibilità di rimuovere il presidente prima della fine del mandato: “Molti del suo stesso partito e dello stesso movimento MAGA sostengono che lui sia incapace di svolgere il suo mandato e questo potrebbe evocare il venticinquesimo emendamento della Costituzione americana “. Il direttore di Limes non usa mezzi termini...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lucio Caracciolo a La7: “Trump ha un malessere grave. Non finirà il suo mandato, qualcosa succederà”

Notizie correlate

"Non finirà il mandato", la profezia di Caracciolo su Trump: chi e come vuole disarcionarloNegli Stati Uniti c'è chi pensa seriamente a staccare la spina a Donald Trump, ben prima della fine del mandato, addirittura prima di novembre.

Lucio Caracciolo: "L’Europa non è un soggetto unitario""Il primo segnale è la crisi interna degli Stati Uniti d’America, cioè della prima potenza mondiale".

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Trump e la Guerra in Iran, la discussione tra Lucio Caracciolo, Gad Lerner e Giovanna Botteri; Iran, Caracciolo: Trump vuole cancellare una civiltà? Assurdo; Iran, la rivelazione di Caracciolo: Tregua saltata a causa di Netanyahu. Trump voleva usare l'atomica; Caracciolo: Si discute del 25° emendamento, Trump potrebbe essere rimosso prima del mandato.

Lucio Caracciolo a La7: Trump ha un malessere grave. Non finirà il suo mandato, qualcosa succederàIo non credo che Trump finirà il suo mandato, ha un malessere grave. Lucio Caracciolo lancia un avvertimento chiaro: negli Stati Uniti si discute seriamente della rimozione di Trump prima della fine ... ilfattoquotidiano.it

Elezioni in Ungheria, Caracciolo: Se Orban perde sono problemi per Meloni e il governoDurante In altre parole, il direttore di Limes Lucio Caracciolo ha commentato il possibile esito delle elezioni in Ungheria, soffermandosi sulle possibili ripercussioni p ... la7.it

Questa sera alle 20:30 su @La7tv, non perdete l'appuntamento con #OttoeMezzo. Gli ospiti di puntata saranno: Pino Corrias, Lina Palmerini, Andrea Scanzi e Lucio Caracciolo. x.com

Lucio Caracciolo sulle numerose dichiarazioni discordanti del presidente USA Donald Trump a #InAltreParole Guarda la puntata su App La 7 e http://La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #la7 #luciocaracciolo #trump #usa #papa #iran #leonexiv #america - facebook.com facebook