In alcuni ambienti negli Stati Uniti si discute di rimuovere Donald Trump dal suo incarico prima della scadenza del suo mandato, con alcune voci che indicano una possibile azione già prima di novembre. La questione riguarda chi e come possa essere avviato un processo di disarcionamento, alimentando il dibattito pubblico sulla permanenza dell’ex presidente in carica. Tali discussioni si inseriscono in un contesto di tensioni politiche e legali.

Negli Stati Uniti c'è chi pensa seriamente a staccare la spina a Donald Trump, ben prima della fine del mandato, addirittura prima di novembre. Lo dice Lucio Caracciolo ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo. Nel talk di La7 in onda mercoledì 15 aprile si parla del presidente Usa, degli scontri con Giorgia Meloni e Papa Leone, degli scenari di guerra. "Molti del suo stesso partito, dello stesso movimento MAGA, sostengono che lui sia incapace di svolgere il suo mandato e questo potrebbe evocare il venticinquesimo emendamento della Costituzione americana", afferma il direttore di Limes. In altri termini anche nella parte politica di Trump "si...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Non finirà il mandato", la profezia di Caracciolo su Trump: chi e come vuole disarcionarlo

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