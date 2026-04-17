Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 17 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, venerdì 17 aprile 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, con le estrazioni che si sono svolte fino alle 19:30. La precedente estrazione, quella di giovedì 16 aprile, non ha registrato vincite di livello massimo come 6 o 5+.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 16 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (106) 67 (79) 66 (67) 10 (58) 16 (48) Cagliari: 41 (84) 26 (78) 20 (61) 52 (58) 63 (50) Firenze: 47 (96) 90 (86) 33 (67) 37 (61) 19 (60) Genova: 66 (66) 6 (56) 49 (54) 10 (48) 25 (42) Milano: 34 (68) 77 (63) 61 (57) 44 (49) 88 (47) Napoli: 40 (91) 1 (70) 36 (62) 23 (53) 20 (51) Palermo: 45 (85) 90 (61) 36 (51) 6 (50) 30 (49) Roma: 17...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 17/03/2026

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