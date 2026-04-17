Lorient-Marsiglia sabato 18 aprile 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Sabato 18 aprile 2026 alle 17:00 si gioca la partita tra Lorient e Marsiglia, nel trentesimo turno di Ligue 1. Il Marsiglia, allenato da Beye, arriva dopo una sconfitta contro il Lione, mentre il tecnico del Lorient, Pantaloni, guida la squadra in casa. La sfida si svolge in un momento in cui il club bretone ha annunciato il rifiuto di rinnovare il contratto con l’allenatore. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote sulla partita.

Trentesimo turno di Ligue1 e il Marsiglia di Beye è impegnato in casa del Lorient di Pantaloni. I merlus vengono dal KO di Lione, che ha fatto seguito all’annuncio del rifiuto da parte del tecnico ex Ajaccio di rinnovare con il club bretone. Un rapporto che si conclude bruscamente dopo un solo anno, con il club che è già a caccia di una nuova guida tecnica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lorient-Marsiglia (sabato 18 aprile 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Lorient-Marsiglia (sabato 18 aprile 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiTrentesimo turno di Ligue1 e il Marsiglia di Beye è impegnato in casa del Lorient di Pantaloni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ligue 1: preview Lorient-Marsiglia; Lorient-Marsiglia, streaming e formazioni: dove vedere la diretta tv live gratis; Lorient vs Olympique Marsiglia Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 18-04-2026; Ligue 1: Marsiglia e Lille per il terzo posto, scontro salvezza ad Angers. Lorient-Marsiglia, streaming e formazioni: dove vedere la diretta tv live gratisScopri dove guardare la partita Lorient-Marsiglia in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it Ligue 1 2025-2026: Lorient-Olympique Marsiglia, le probabili formazioniLa squadra allenata da Beye va a caccia di punti fondamentali per la Champions. Calcio d'inizio ore 17 allo Stade du Moustoir di Lorient. sportal.it Lorient-Marsiglia (sabato 18 aprile 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/ShdiGNs #scommesse #pronostici x.com #Ligue1, Nel posticipo della 29° giornata del campionato francese il Lione ha battuto 2-0 il Lorient grazie alle reti di Yaremchuk e #Tolisso. La squadra dell'ex milanista #PauloFonseca sale così al quinto posto in classifica, a un solo punto dal quarto posto del - facebook.com facebook