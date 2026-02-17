Sabato 21 febbraio, al Circolo ARCI CRAL di San Vito al Tagliamento, si tiene la presentazione del libro “Porzûs 1945 – L’ultima inchiesta”. L’evento si svolge alle 18 e invita il pubblico a scoprire i dettagli di una vicenda storica ancora poco conosciuta.

Nuovo appuntamento con “Aperilibri” al Circolo ARCI CRAL di San Vito al Tagliamento. Sabato 21 febbraio, alle ore 18.00, il circolo ospiterà la presentazione del volume Porzûs 1945. Prove di Gladio sul confine orientale – L’ultima inchiesta, in collaborazione con ANPI San Vito al Tagliamento e KAPPA VU Edizioni. Il libro affronta uno dei capitoli più complessi e discussi della storia del confine orientale nel secondo dopoguerra, tornando sulla vicenda di Porzûs attraverso un lavoro di inchiesta che riapre interrogativi storici e politici ancora oggi oggetto di confronto. Un tema delicato, che chiama in causa memoria, responsabilità e narrazioni pubbliche, e che continua a occupare uno spazio significativo nel dibattito storiografico. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - San Vito al Tagliamento: sabato 21 febbraio presentazione libro “Porzûs 1945 – L’ultima inchiesta”

