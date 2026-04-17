Londra incidente vicino all’ambasciata israeliana | la polizia sul posto

Nella capitale britannica, vicino all’ambasciata israeliana, si è verificato un incidente che ha richiesto l’intervento della polizia. Sul luogo sono stati trovati vari oggetti lasciati sul terreno, e le forze dell’ordine stanno conducendo le verifiche del caso. Al momento non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sull’accaduto o sulle eventuali cause. La zona è stata messa in sicurezza mentre proseguono le indagini.

La polizia di Londra ha dichiarato di stare indagando su un incidente avvenuto nei pressi dell’ Ambasciata israeliana, in cui sono stati rinvenuti diversi oggetti abbandonati. La Metropolitan Police ha precisato che l’edificio non è stato oggetto di alcun attacco, ma che i suoi agenti, alcuni dei quali in tenuta protettiva, stavano setacciando l’area intorno all’esclusivo quartiere di Kensington Gardens. È stato istituito un cordone di sicurezza e l’accesso ai giardini e alla zona circostante è stato limitato. Sul posto sono visibili furgoni della polizia e una tenda bianca. Questo articolo Londra, incidente vicino all’ambasciata israeliana:...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Londra, incidente vicino all’ambasciata israeliana: la polizia sul posto Notizie correlate Mojtaba Khamenei e quei due appartamenti di lusso vicino all’ambasciata israeliana di Londra: l’allarme degli 007Roma, 8 marzo 2026 – Due appartamenti di lusso con vista sull'ambasciata israeliana a Londra, a due passi da Kensington Palace, residenza ufficiale... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce l'ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Motivi di sicurezza». Herzog: spiacevole incidente«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Paura in volo e rischio incidente: una sigaretta elettronica in fiamme manda in tilt un Airbus Londra-Porto, pochi minuti dopo il decollo; Una sigaretta elettronica in un bagaglio a mano va a fuoco: rischio incidente aereo per il volo Londra-Porto; Permasteelisa, facciate supersostenibili su misura per il nuovo edificio Holborn Viaduct a Londra; Schianto nella notte alle porte di Ittiri: incidente fra due auto, 3 feriti di cui un minore. Londra, spari vicino al Parlamento: 12 feriti, assalitore uccisoLondra (askanews) – Paura a Londra per un attacco, già definito da Scotland Yard un attentato terroristico; un uomo si è lanciato con un’auto contro alcuni passanti investendoli nei pressi del ... affaritaliani.it Un momento sospeso tra arte e tempo Alla Wallace Collection di Londra, lo sguardo si perde in una Venezia del XVIII secolo, tra acque tranquille, gondole e architetture che sembrano vive ancora oggi. Il Bacino di San Marco, probabilmente dipinto da Ca facebook Gigi #Buffon da Londra dalla presentazione del suo libro: “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” é tornato a parlare dell’espulsione rimediata nel 2018 con la #Juventus in quella notte di Champions League contro il Real Madrid x.com