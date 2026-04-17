Lo stato maggiore di FdI a Mestre | due giorni di confronto con ministri e parlamentari

Lo stato maggiore di Fratelli d'Italia si è riunito a Mestre nei giorni 17 e 18 aprile presso il chiostro dell'M9. L'iniziativa, chiamata “Spazio attività produttive”, ha visto la partecipazione di ministri e parlamentari. Durante le due giornate si sono affrontati temi relativi a imprese, energia e made in Italy, con incontri e discussioni organizzate dai gruppi parlamentari del partito alla Camera e al Senato.

Venerdì 17 e sabato 18 aprile, il chiostro dell'M9 di Mestre ospita lo “Spazio attività produttive”, due giorni di confronto su imprese, energia e made in Italy promossi dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato. L'iniziativa, dal titolo “Creatori di ricchezza -.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Le due parlamentari di FdI, l’incontro con l’uomo dei Senese e la storia della tessera del partitoIeri la senatrice Carmela Bucalo di Fratelli d’Italia ha inviato una nota alle agenzie di stampa per smentire quello che si scriveva di lei sui... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lo stato maggiore di FdI a Mestre: due giorni di confronto con ministri e parlamentari; Arianna Meloni a Torino dopo lo scandalo Delmastro: Basta con gli errori; Il Filo di Arianna. Meloni piomba in Piemonte per sistemare il caos del post-Delmastro; Marecchiese, FdI: Scorretto dire che lo Stato non ha impegnato un euro, già in atto un percorso concreto. Lo stato maggiore di FdI a Mestre: due giorni di confronto con ministri e parlamentariLo Spazio attività produttive sbarca nel chiostro di M9 il 17 e 18 aprile. Partecipano esponenti di politica, istituzioni e mondo produttivo ... veneziatoday.it Arianna Meloni a Torino dopo lo scandalo Delmastro: Basta con gli erroriIl capo della segreteria politica ai dirigenti del Nord Ovest: Non possiamo sbagliare. Va aiutata Giorgia sui territori ... repubblica.it COVID E CONTE. L’EUROPARLAMENTARE ECR/FDI, ALESSANDRO CIRIANI. - facebook.com facebook L'aumento delle poltrone nell'Ater in rosso spacca la maggioranza in Regione. Cosa sta succedendo tra FdI e Lega ift.tt/Fj8tR2G x.com