Lo spaccio di lusso e la coca a oltre 100 euro al grammo | le consegne e la ' geolocalizzazione' dei clienti

Ogni giorno, grandi quantità di cocaina circolano nella città, con prezzi che arrivano fino a 150 euro al grammo. Le consegne vengono effettuate tramite fattorini che portano la droga direttamente a domicilio, in abitazioni, locali e uffici. La presenza di un sistema di geolocalizzazione consente di monitorare i clienti e le rotte di distribuzione, rendendo più difficile l’intervento delle forze dell’ordine.

Fiumi di cocaina viaggiano ogni giorno nella nostra città. La coca, anche a 150 euro al grammo, portata da fattorini a domicilio in abitazioni, locali e perfino uffici. Non è una novità per Parma. È ormai noto come, accanto a uno spaccio diffuso, di massa, in strada - con polvere bianca di scarsa.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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