Il lusso della coca a 150 euro al grammo e i fattorini a domicilio | tra consegne geolocalizzate e liste di clienti
La droga arriva a casa come una consegna ordinaria. I clienti pagano fino a 150 euro al grammo e ordinano la cocaina tramite app o messaggi. I fattorini si muovono tra abitazioni, locali e uffici, portando la droga direttamente ai clienti. È un mercato che funziona con consegne geolocalizzate e liste di clienti ben organizzate.
La cocaina, anche a 150 euro al grammo, portata da fattorini a domicilio in abitazioni, locali e perfino uffici. Non è una novità per Parma. È ormai noto come, accanto a uno spaccio diffuso, di massa, in strada - con polvere bianca di scarsa o scarsissima qualità e tagliata con sostanze a volte.🔗 Leggi su Parmatoday.it
