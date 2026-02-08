Il lusso della coca a 150 euro al grammo e i fattorini a domicilio | tra consegne geolocalizzate e liste di clienti

La droga arriva a casa come una consegna ordinaria. I clienti pagano fino a 150 euro al grammo e ordinano la cocaina tramite app o messaggi. I fattorini si muovono tra abitazioni, locali e uffici, portando la droga direttamente ai clienti. È un mercato che funziona con consegne geolocalizzate e liste di clienti ben organizzate.

