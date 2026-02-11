La nazionale di tiro con l’arco punta a fare il massimo nel 2026, quando Roma diventerà il centro del mondo per questa disciplina. Il presidente Polidori ha detto che l’obiettivo è di portare la federazione ai livelli più alti, mantenendo la tradizione di successi portati avanti dal suo predecessore, Mario Scarzella. È già iniziato il conto alla rovescia per un grande anno di appuntamenti e traguardi.

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ereditato una federazione da un grande presidente, Mario Scarzella, che ha portato grandissimi risultati. Il nostro obiettivo è chiaramente rimanere a quei livelli e, se ci riusciamo, anche a fare un po' meglio. Questo ha determinato un ampliamento delle forze che sono, sotto il punto di vista tecnico, necessarie per una federazione che dovrà affrontare le Olimpiadi e Paralimpiadi con un potenziamento di tutto il settore tecnico, che abbiamo ampliato con maggiori risorse, anche economiche”. A fine mese il presidente della Fitarco, Vittorio Polidori, taglierà il traguardo del primo anno alla guida di una federazione che, in termini di prestazioni e medaglie, ha abituato bene gli sportivi italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Polidori “Fitarco punta sempre al massimo, nel 2026 Roma centro del mondo”

