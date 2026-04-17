Litorale in stallo | dai ritardi intollerabili di Frigole alla recente beffa di San Cataldo

La costa leccese si trova in una situazione di stallo a causa di ritardi nelle opere di riqualificazione e di interventi amministrativi, che stanno creando problemi a due settori fondamentali come la pesca e il diporto. Dai ritardi prolungati a Frigole fino alle recenti difficoltà a San Cataldo, le criticità evidenziano come l’inefficienza nelle procedure e nelle opere pubbliche stia influendo sulle attività che caratterizzano questo tratto di costa.

LECCE – La costa leccese si trova a fare i conti con un’emergenza infrastrutturale e burocratica che sta mettendo in ginocchio due dei settori storici per l’economia del mare: la pesca e il diporto. Da Frigole a San Cataldo, il filo rosso che unisce le marine è quello degli interventi di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Frigole e San Cataldo, interrogazione sull’emergenza della piccola pescaFRIGOLESAN CATALDO – Un’interrogazione consiliare a risposta scritta indirizzata all’assessore Roberto Giordano Anguilla e al dirigente Giovanni Puce... Femminicidio Daniela Zinnanti, Dafne Musolino chiede l'invio di ispettori al tribunale: "Ritardi e inefficienze intollerabili"La senatrice di Italia Viva, in una nota, ha preso nuovamente posizione sulla vicenda per chiarire i motivi della concessione prima e della mancata...