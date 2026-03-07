Frigole e San Cataldo interrogazione sull’emergenza della piccola pesca

Un consigliere comunale di opposizione ha presentato un’interrogazione scritta rivolta all’assessore e al dirigente comunale riguardo all’emergenza della piccola pesca nelle marine di Lecce, in particolare nelle zone di Frigole e San Cataldo. L’atto mira a ottenere chiarimenti sulla situazione attuale e sulle eventuali misure adottate per affrontare le problematiche del settore.

FRIGOLESAN CATALDO – Un'interrogazione consiliare a risposta scritta indirizzata all'assessore Roberto Giordano Anguilla e al dirigente Giovanni Puce sul tema dell'emergenza della piccola pesca nelle marine di Lecce: a presentarla è il consigliere comunale di opposizione, Antonio Rotundo, che.