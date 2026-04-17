Liste d' attesa avanti con il piano | Ridotti tempi per prestazioni con priorità urgente e breve del 2026

Le autorità sanitarie della regione hanno annunciato un piano di recupero delle liste d'attesa, con l'obiettivo di ridurre i tempi per le prestazioni considerate prioritarie e di breve durata entro il 2026. Le strategie si concentrano principalmente sulle prenotazioni previste per quell'anno, con l'intento di migliorare l'efficienza e la tempestività nell'erogazione dei servizi sanitari. La pianificazione riguarda interventi e risorse destinate a questa specifica finestra temporale.

Procedono concentrandosi in misura maggiore sulle prenotazioni del 2026 i piani di recupero delle liste d'attesa in Puglia. La scorsa settimana la Regione ha annunciato di aver raggiunto il target di recall previsti, e in questi giorni le azioni stanno proseguendo."Tempi di erogazione ridotti per.🔗 Leggi su Baritoday.it

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