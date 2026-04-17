Sabato 18 aprile 2026 alle ore 21:05 si gioca la partita tra Lille e Nizza. Il Lille si trova al terzo posto in classifica ed è in serie positiva. La squadra francese cerca di proseguire la striscia di risultati utili contro il Nizza, che si prepara ad affrontare la sfida dopo aver già disputato la propria partita in questa giornata. Sono state rese note le formazioni ufficiali, i pronostici e i convocati delle due squadre.

Il Lille è terzo in classifica e in striscia positiva e contro il Nizza proverà ad allungare la serie positiva e rispondere al Marsiglia di scena a Lorient. La squadra di Genesio ha trovato sulla sua strada un Tolosa decisamente morbido e ne ha approfittato con un 4 a 0 esterno da grande squadra. I Dogues sono alla quarta vittoria consecutiva e in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lille-Nizza (sabato 18 aprile 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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