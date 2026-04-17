Sabato 18 aprile 2026 alle ore 21:05 si giocherà la partita tra Lille e Nizza. Il Lille occupa attualmente il terzo posto in classifica e ha una serie di risultati positivi. La squadra cercherà di proseguire questa striscia contro il Nizza, che si trova in una fase simile. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni di migliorare la propria posizione in classifica.

Il Lille è terzo in classifica e in striscia positiva e contro il Nizza proverà ad allungare la serie positiva e rispondere al Marsiglia di scena a Lorient. La squadra di Genesio ha trovato sulla sua strada un Tolosa decisamente morbido e ne ha approfittato con un 4 a 0 esterno da grande squadra. I Dogues sono alla quarta vittoria consecutiva e in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lille-Nizza (sabato 18 aprile 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

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