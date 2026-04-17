Questa mattina a Rende è stato inaugurato il nuovo Liceo Scientifico Pitagora, dopo un intervento strutturale che ha coinvolto vari interventi edilizi. La scuola è stata interessata da lavori per circa 1,7 milioni di euro, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più sicuri e moderni. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’amministrazione locale e del corpo docente, che hanno assistito alla conclusione degli interventi.

Questa mattina, a Rende, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo volto del Liceo Scientifico Pitagora, dopo la conclusione di un complesso piano di interventi strutturali. L’operazione, che ha la Provincia come principale committente, ha permesso di completare le opere di adeguamento sismico nei complessi denominati Plesso A e Plesso B, con particolare riferimento ai corpi B1, B2, B3 e C3, mobilitando un investimento complessivo di 1.750.000,00 euro. Un piano di ammodernamento tra sicurezza strutturale e decoro urbano. L’intervento non si è limitato alla sola necessità tecnica di rendere gli edifici resilienti alle scosse telluriche. Sebbene l’obiettivo primario fosse la messa in sicurezza sismica di una porzione dell’istituto, la pianificazione ha permesso di estendere i lavori a un restyling più ampio della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo Pitagora a Rende: 1,7 milioni per una scuola sicura e nuova

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