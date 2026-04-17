Liceo bergamasco trionfa a Washington | l’Italia vince in arabo

Due studenti di un liceo linguistico a Bergamo hanno conquistato il primo posto in una competizione internazionale di lingua araba a Washington. I giovani partecipanti sono Alice Fustella e Ayman Driouich, entrambi iscritti al liceo Giovanni Falcone. La gara si è svolta nell’anno scolastico 2025-2026 e ha visto la partecipazione di studenti provenienti da diverse nazioni. La vittoria è stata annunciata ufficialmente dagli organizzatori dell’evento.

Due studenti del liceo linguistico Giovanni Falcone di Bergamo, Alice Fustella e Ayman Driouich, hanno ottenuto un primato assoluto nella competizione internazionale Arabic Speaking Competition 2025-2026. I due ragazzi, appartenenti alla classe quinta I, rappresentano l’unica vittoria italiana in un confronto globale organizzato dalla Qatar Foundation International con sede a Washington, che ha coinvolti 59 istituti scolastici e oltre 280 partecipanti provenienti da nazioni come Canada, Irlanda, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Italia. L’eccellenza linguistica bergamasca nel globale. Il successo di Ayman Driouich e Alice Fustella non è un evento isolato, ma il culmine di un percorso formativo strutturato presso il liceo Falcone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liceo bergamasco trionfa a Washington: l’Italia vince in arabo Notizie correlate Leggi anche: Slittino, staffetta mista: l'Italia sogna l'oro | Lollobrigida vince anche nei 5000 | Brignone trionfa davanti a Mattarella Leggi anche: Slittino, inizia la staffetta mista: l'Italia sogna l'oro | Lollobrigida vince anche nei 5000 | Brignone trionfa in superG