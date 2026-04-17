Libri | a Roma la presentazione di Sirente sconosciuto stupore di Massimo Santilli

A Roma si è tenuta la presentazione del libro “Sirente, sconosciuto stupore” di Massimo Santilli. Il testo descrive il Sirente, una montagna situata nel cuore dell’Abruzzo che suscita sorpresa e meraviglia in chi la osserva. Il libro approfondisce l’identità e la memoria di questo luogo ancora ricco di fascino e carattere.

ROMA – C’è una montagna nel cuore dell’Abruzzo che sorprende chi la osserva davvero: il Sirente. Un luogo ancora capace di custodire meraviglia, identità e memoria. A questa terra appartata e potentemente evocativa è dedicato il nuovo libro di Massimo Santilli, “Sirente, sconosciuto stupore (Una montagna d’Abruzzo e la sua valle)” (Edizioni Menabò – D’Abruzzo), impreziosito dalla prestigiosa prefazione di Dacia Maraini. Il volume sarà presentato martedì 21 aprile alle ore 17.30, a Roma, presso Palazzo Valentini (Sala Mons. Di Liegro, in Via Quattro Novembre, 119a), nell’ambito di un più ampio progetto di promozione territoriale dedicato all’area del Sirente.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Libri: a Roma la presentazione di “Sirente, sconosciuto stupore” di Massimo Santilli Notizie correlate Libri: a Roma la presentazione de “Il cuore nascosto del Cantico”ROMA - Martedì 17 marzo, a partire dalle ore 16, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del libro "Il cuore... Donne, talenti e imprese: in Fondazione la presentazione dei libri di Anna AgostinianiVenerdì 13 febbraio alle 18 la Sala Rosa del Vento della Fondazione ospiterà l’incontro ’Oltre la copertina’ con la scrittrice Anna Agostiniani che... Panoramica sull’argomento Libri: a Roma la presentazione di Sirente, sconosciuto stupore di Massimo SantilliROMA – C’è una montagna nel cuore dell’Abruzzo che sorprende chi la osserva davvero: il Sirente. Un luogo ancora capace di custodire meraviglia, identità e memoria. A questa terra appartata e ... lopinionista.it ROMA, A PALAZZO VALENTINI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SUL MONTE SIRENTE DI MASSIMO SANTILLINewTuscia – ROMA – C’è una montagna nel cuore dell’Abruzzo che sorprende chi la osserva davvero: il Sirente. Un luogo ancora capace di custodire meraviglia, identità e memoria. A questa terra appartat ... newtuscia.it