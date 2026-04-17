Le Nazioni Unite hanno commentato l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, sottolineando che non esiste una soluzione militare al conflitto in Libano. L'organizzazione ha espresso la propria preoccupazione per la situazione attuale e ha ribadito l'importanza di approcci pacifici per risolvere le tensioni. La dichiarazione arriva dopo le recenti dichiarazioni del governo statunitense, che ha cercato di favorire il dialogo tra le parti coinvolte.

Le Nazioni Unite hanno accolto con favore l’annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un cessate il fuoco tra Libano e Israele, affermando che l’organizzazione mondiale “rimane pronta a sostenere questi sforzi e continua a sollecitare la piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza ”, ha detto il portavoce dell’ONU Stéphane Dujarric, secondo cui la piena attuazione della misura è “un passo verso un cessate il fuoco permanente e una soluzione a lungo termine del conflitto”. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Nazioni Unite: "Non esiste soluzione militare a questo conflitto"

UN chief calls on Israel and Hezbollah to stop fighting and urges diplomacy

Notizie correlate

Le Nazioni unite degli affari senza regoleCarta straccia C’era una volta il tempo in cui per entrare in un’organizzazione internazionale uno Stato doveva dimostrare di essere amante della...

A New York: 4mila studenti ridanno vita alle Nazioni UniteIn un momento storico in cui le istituzioni internazionali sono spesso scavalcate e il multilateralismo messo sotto accusa, è stato inaugurato oggi,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Libano - Unifil: Colpito convoglio italiano a Shama, nessun ferito, Crosetto: Ferma e indignata protesta; Libano, attacco a colonna italiana Unifil. Meloni: Ferma condanna. Tajani: Israele chiarisca; Raid su Unifil , Tajani: Israele chiarisca. Crosetto: intervenga Onu; Libano, Israele spara sul convoglio Onu con i soldati italiani. Ira di Meloni: Tel Aviv spieghi.

Libano, Nazioni Unite: Non esiste soluzione militare a questo conflittoLe Nazioni Unite hanno accolto con favore l’annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un cessate il fuoco tra Libano e Israele, ... lapresse.it

Unifil, 'tank israeliano sperona i nostri veicoli nel sud del Libano'(ANSA) - ROMA, 12 APR - Le forze delle Nazioni Unite in Libano hanno reso noto che oggi un carro armato israeliano ha speronato i loro veicoli ... notizie.tiscali.it

Oggi il vertice convocato da Macron con i Paesi interessati al piano di sminamento dello Stretto strategico. Berlino, però, chiede il mandato delle Nazioni Unite. L’America studia il programma assicurativo sulle navi. facebook

per lavorare per le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali. ì : bit.ly/4st1jHV @ItalyUN_NY @ItalyMFA_int @aics_it #undesa #JPO x.com