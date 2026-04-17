L' Fmi ristabilisce le relazioni con il Venezuela

Il Fondo monetario internazionale ha deciso di riprendere le relazioni con il Venezuela, interrompendo la sospensione iniziata nel 2019. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna un nuovo passo nelle interazioni tra le due parti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di riavvicinamento o sulle tempistiche, ma l'annuncio ha suscitato attenzione nel settore finanziario internazionale.

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ripristinato le sue relazioni con il Venezuela, sospese nel 2019. L'Fmi "ha avviato un dialogo con il governo venezuelano, sotto l'amministrazione della presidente ad interim Delcy Rodriguez ", ha dichiarato il fondo. L'interruzione delle relazioni era avvenuta a causa delle dispute sul riconoscimento del governo del presidente de facto Nicolás Maduro Moros. Sostenuta dalla maggioranza dei Paesi membri, l'attuale decisione dell'istituzione guidata da Kristalina Georgieva apre alla possibilità di un futuro sostegno finanziario al Venezuela, qualora richiesto dal governo di Caracas. I rapporti erano stati sospesi sette anni fa quando l'Fmi aveva riconosciuto l'opposizione come autorità legittima.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Fmi ristabilisce le relazioni con il Venezuela Notizie correlate Gli Stati Uniti torneranno ad avere relazioni diplomatiche formali con il VenezuelaIl Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che corrisponde al nostro ministero degli Esteri, ha annunciato che a breve riprenderà le relazioni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'Fmi ristabilisce le relazioni con il Venezuela; L'Fmi ristabilisce le relazioni con il Venezuela; L'Fmi ristabilisce le relazioni con il Venezuela; L’allarme del Fmi: Mai così tanti conflitti dalla fine della Seconda guerra mondiale. L'Fmi ristabilisce le relazioni con il VenezuelaIl Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ripristinato le sue relazioni con il Venezuela, sospese nel 2019. L'Fmi ha avviato un dialogo con il governo venezuelano, sotto l'amministrazione della pres ... ansa.it Fmi, l’escalation in Medio Oriente risveglia l’incubo recessione. In Italia pil +0,5% nel 2026 e 2027Il Fondo monetario internazionale lancia l’allarme nel World Economic Outlook di aprile: nello scenario più severo crescita in picchiata e inflazione verso il 6%. Il monito per le banche centrali: «Di ... milanofinanza.it FMI: il conflitto in Medio Oriente rischia di spingere il mondo in recessione Durante la conferenza stampa ordinaria del 15 aprile, un giornalista ha chiesto al portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun un commento in merito al nuovo rapporto del Fondo M - facebook.com facebook