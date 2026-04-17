L' export dalla provincia di Sondrio vola oltre il miliardo di euro

Da sondriotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 l'export dalla provincia di Sondrio supera il miliardo di euro, con un incremento del 2,6% rispetto all'anno precedente. L'Osservatorio economico di Unioncamere Lombardia segnala che il quarto trimestre ha confermato questa tendenza positiva, proseguendo un andamento già avviato negli anni passati. La crescita si inserisce in un quadro di continuità rispetto ai risultati degli anni precedenti, mantenendo un trend in crescita nel settore delle esportazioni.

Un anno complessivamente positivo, in continuità con i precedenti, segnato dal cambio di passo fotografato dall’Osservatorio economico di Unioncamere Lombardia nel quarto trimestre: il 2025 per l'export della provincia di Sondrio evidenzia una crescita del 2,6% rispetto al 2024, raggiungendo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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