Dopo quasi otto mesi di assenza dai riflettori, l’ex Duchessa di York è stata avvistata in un resort alpino di lusso. La sua presenza nel luogo è stata confermata da testimoni e fotografie, segnando il suo ritorno in un contesto pubblico dopo oltre sette mesi e tre settimane. La sua ultima apparizione pubblica risaliva a un evento ufficiale, prima di scomparire dai media.

D uecentotredici giorni, ovvero circa 7 mesi e 3 settimane. È il tempo in cui Sarah Ferguson è scomparsa dai riflettori mediatici. Dopo l ‘arresto dell’ex marito, il principe Andrea, e la pubblicazione degli Epstein Files, l’ex Duchessa di York ha dovuto ritirarsi, o meglio nascondersi, a vita privata. I media inglesi l’hanno addirittura definita la “ persona scomparsa più famosa del Regno Unito ”. Alcune foto pubblicate dal Sun hanno rivelato il suo rifugio segreto: un resort sciistico in Austria. Negli scatti indossa un berretto da baseball, occhiali da sole e una giacca blu. L’ultima sua apparizione pubblica risale al 16 settembre 2025, il giorno del funerale della duchessa di Kent nella cattedrale di Westminster.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’ex Duchessa di York è stata avvistata per la prima volta dopo quasi 8 mesi in resort alpino di lusso

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