Durante un'intervista a Radio Dance City4you, l'ex difensore del Milan Alessandro Orlando ha commentato l'importanza della prossima partita contro il Verona, affermando che per il Milan sarà decisivo ottenere i tre punti, indipendentemente dal modo in cui si giocherà. Ha sottolineato che questa sfida rappresenta un momento chiave per il cammino della squadra in campionato.

Archiviata la delusione per la pesante sconfitta di 'San Siro' contro l'Udinese, per il Milan si avvicina la prossima gara di campionato. Domenica 19 aprile, alle ore 15:00 i rossoneri tornano in campo per sfidare allo 'Stadio Marcantonio Bentegodi' l'Hellas Verona di Paolo Sammarco. Peraltro, sarà la sfida con un ex rossonero perché l'allenatore dei veneti ha un passato nelle giovanili del Diavolo. A parlare della sfida valida per la 33^ giornata di Serie A anche Alessandro Orlando, ex difensore del Milan intervenuto in giornata ai microfoni di 'Radio Dance City4you'. In merito alla gara di domenica, l'ex rossonero ha ribadito l'importanza della partita per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’ex difensore rossonero Orlando: “Milan, col Verona fondamentale vincere, con o senza gioco”

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