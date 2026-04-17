Il 19 aprile all’Alexanderplatz si terrà un concerto dedicato a Manhattan, accompagnato dalla proiezione del film di Woody Allen in versione jazz. L’evento è stato annunciato come un omaggio al celebre regista e alla sua opera, con un’attenzione particolare alla colonna sonora. La serata prevede la partecipazione di artisti e musicisti che interpreteranno brani ispirati al film e alla musica jazz. L’ingresso è aperto al pubblico.

L’Alexanderplatz Jazz Clubpresenta domenica19 aprileLetizia Lucchesinel concertoManhattan,il cinema di Woody Allen in Jazz. La cantante si esibirà conGiancarlo Maurinoal sax,Ettore Caruccial pianoforte,Stefano Cantanaroal contrabbasso ePietro Iodicealla batteria. Il concerto vuole essere un affettuoso omaggio al grande regista, una rilettura dei brani più belli tratti dai suoi film e scelti tra le composizioni di grandi autori comeGershwin,Porter,Rodgers, Letizia Lucchesiè diplomata in canto lirico. Ha studiato contrabbasso e pianoforte per poi dedicarsi soprattutto al canto jazz, alla composizione e all’arrangiamento per Big band. Ha tenuto numerosi concerti e partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Letizia Lucchesi il 19 aprile all’Alexanderplatz

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