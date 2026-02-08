La cantante newyorkese Joy Garrison si esibirà all’Alexanderplatz l’8 febbraio. La performer, conosciuta per la sua impressionante versatilità vocale, porterà sul palco tutta la sua estensione. L’evento è atteso con entusiasmo sia dai fan che dagli appassionati di musica dal vivo.

La cantante newyorkese sarà accompagnata al pianoforte da Claudio Colasazza, al contrabbasso da Francesco Puglisi, alla batteria da Amedeo Ariano, musicisti italiani tra i più apprezzati del panorama jazz Joy Garrison, figlia d’arte, cresce in un ambiente musicale estremamente stimolante. Dopo un’infanzia di esperienze vocali nelle chiese di Gospel, comincia a cantare sotto la guida di suo padre Jimmy Garrison, per anni contrabbassista dello storico quartetto di John Coltrane. Ha cantato nei più importanti locali di New York al fianco di musicisti come Barney Kessel, Cameron Brown, Billy Heart, Ronnie Matthews, Hank Jones, Kevin Eubanks, Alberta Hunter, John Scofield, Freddy Hubbard, Reggie Workman, Carmen McRae, Tony Scott. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Joy Garrison all’Alexanderplatz l’8 febbraio

Approfondimenti su Joy Garrison

Il 26 e 27 dicembre, presso l’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, si terrà il concerto di Matt Garrison con il progetto “Bass Stuff”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Joy Garrison

Argomenti discussi: MUSICA, concerti. Joy Garrison Quartet all’Alexanderplatz Jazz Club di Roma; SPETTACOLO, musica e star system. Roma, Auditorium della Conciliazione: Human Nature Live Show, tributo a Michael Jackson; CINEMA, musica e storie. Prosegue il tour di Giro di Banda, film documentario di Daniele Cini su Cesare Dell’Anna; SPETTACOLO, società e condizione umana. Teatro Vascello Roma: Il Sen(n)o.

Joy Garrison Quartet in concerto a RomaL’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, venerdì 15 dicembre, Joy Garrison Quartet. Joy Garrison americana di New York e figlia d’arte, cresce in un ambiente musicale estremamente stimolante. romatoday.it

@nerdshow_bologna - DAY 1 Vi aspettiamo alla nostra cittadella a tema Star Wars alla Fiera di Bologna con ospiti i @starwarsnomads, @501st_italica.garrison e @oricetar_clan_mmcc Che la forza sia con voi! E ricordate sempre che QUESTA è la VIA #Em facebook