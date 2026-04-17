Si diffondono voci secondo cui Lele Adani potrebbe lasciare la Rai in futuro. L’ex difensore, attualmente coinvolto in programmi televisivi, avrebbe ricevuto delle proposte di altre emittenti o valutato un cambio di incarico. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora e la Rai non ha comunicato eventuali decisioni in merito. La situazione rimane comunque oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Lele Adani potrebbe lasciare la Rai in futuro? Una possibilità ci sarebbe, dato che l’ex difensore di Inter e Brescia, diventato negli ultimi anni una presenza fissa nelle telecronache della Nazionale accanto ad Alberto Rimedio e volto della Domenica Sportiva, potrebbe essere allontanato dalla tv di Stato. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, all’interno dell’azienda non mancherebbero perplessità sul suo stile, con diverse critiche legate alle sue telecronache. La decisione sul rinnovo del contratto spetterà a Marco Lollobrigida, pronto a diventare direttore effettivo di Rai Sport. Per il momento non c’è ancora una scelta definitiva, ma la situazione resta in evoluzione e tutt’altro che definita.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lele Adani fuori dalla Rai? Voci clamorose sul suo destino

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Il futuro di Lele Adani in Rai è in bilico Le critiche alle sue telecronache sono tante anche dentro l’azienda. A decidere se rinnovargli il contratto sarà Marco Lollobrigida che oggi dovrebbe essere nominato direttore effettivo di Rai Sport (ora è ad interim) Da @ x.com