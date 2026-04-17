Legno il nuovo brano del cantautore perugino Ivano Barbanera

È disponibile “Legno”, il nuovo brano del cantautore perugino Ivano Barbanera, noto anche come componente del duo musicale Barbanera & Pala. La canzone è stata pubblicata di recente e rappresenta un’ulteriore prova dell’attività artistica del musicista. Barbanera ha già pubblicato altri brani in passato e questa nuova uscita si aggiunge al suo repertorio musicale.

Esce , noto per far parte del duo musicale Barbanera & Pala. Il singolo nasce da un percorso creativo iniziato quasi due anni fa e rappresenta un progetto profondamente personale, costruito passo dopo passo insieme a un gruppo di amici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cantautore casertano a "Casa Sanremo": presenterà il suo brano inedito Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Legno, il nuovo brano del cantautore perugino Ivano Barbanera; Esce Legno, il nuovo brano del cantautore Ivano Barbanera; Perugia, ha il divieto di avvicinarsi all’ex compagna ma non lo rispetta: arrestato 45enne; Umbertide, nascondeva la droga negli anfratti: arrestato albanese. Legno, il nuovo brano del cantautore perugino Ivano BarbaneraEsce Legno, il nuovo brano del cantautore perugino Ivano Barbanera, noto per far parte del duo musicale Barbanera & Pala. Il singolo nasce da un percorso creativo iniziato quasi due anni fa e rapprese ... perugiatoday.it Ivan Barbanera facebook