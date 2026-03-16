In Italia, il centrodestra mostra segni di frizione mentre le opposizioni si dividono sulla politica estera e sul referendum sulla giustizia. La discussione si concentra sulle posizioni di maggioranza e opposizione, con alcune differenze evidenti tra i vari schieramenti. La situazione internazionale, con l’intervento statunitense e israeliano in Iran, mette ulteriormente sotto pressione le dinamiche politiche italiane.

Divisi sulla politica estera. Separati ‘in casa’ in vista del referendum sulla giustizia. Mentre gli equilibri mondiali sono sconvolti per l’operazione statunitense e israeliana in Iran, maggioranza e opposizione in Italia si fanno notare per i distinguo. Frizioni nel centrodestra sul gas russo. Sul fronte della politica estera, il centrodestra ha inizialmente fatto mostra di coesione sull’ attacco a Teheran, presentando una risoluzione unica sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento, che, in vista del consiglio europeo del 19 e 20 marzo, erano estese anche alla situazione dell’Ucraina, argomento delicato per le sensibilità dei leghisti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Iran, gas russo e giustizia: il centrodestra scricchiola, le opposizioni si dividono

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