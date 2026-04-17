Recentemente, due rappresentanti italiani hanno causato delle figuracce in ambito europeo, attirando l’attenzione sui loro comportamenti. Questi eventi si aggiungono a una serie di occasioni in cui figure politiche italiane si sono fatte notare per scivoloni o scelte discutibili sul palcoscenico internazionale. L’Italia sembra mostrare una certa familiarità nel trovarsi al centro di episodi imbarazzanti durante incontri e discussioni con altri paesi europei.

I politici italiani non temono per nulla le brutte figure a livello europeo. Anzi, in questo sport sono particolarmente bravi, e quasi insuperabili. Le due iniziative recenti che per me rientrano in questa categoria sono state quelle del ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, e del ministro delle imprese, Adolfo Urso. Il primo ha chiesto la sospensione del Patto di Stabilità, mentre il secondo la sospensione delle quote ETS per ridurre i costi energetici delle imprese. A queste richieste la Ue ha risposto picche e per ora le cose non cambieranno. Saggezza europea oppure totale insensibilità dei tecnocrati di Bruxelles alle esigenze dei...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le ultime due figuracce europee dell’Italia si devono a Giorgetti e Urso

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