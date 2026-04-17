Le sue domande creano problemi | Gasperini ribatte così al giornalista in conferenza

Durante una conferenza stampa, l'allenatore si è rifiutato di rispondere a una domanda di un giornalista, commentando che le sue domande creano problemi. L'incontro si è svolto tra rivelazioni, momenti di sconforto e lacrime, con il tecnico che ha scelto di non affrontare ulteriormente la questione posta dal giornalista. La scena è stata registrata in un video diffuso online.

In una conferenza stampa segnata da rivelazioni, sfoghi e addirittura lacrime, Gasperini si rifiuta di rispondere alla domanda di un giornalista: guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Le sue domande creano problemi": Gasperini ribatte così al giornalista in conferenza GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-PARMA Notizie correlate Conferenza stampa Gasperini post Roma Juve: le sue dichiarazioniTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... "Chi ha pagato la cena con Totti?". Il giornalista spiazza Gasperini e lui risponde cosìGian Piero Gasperini parla della cena dello scorso lunedì con Totti: il siparietto con il giornalista in conferenza stampa è tutto da ridere! Guarda... Aggiornamenti e dibattiti Gasperini diretta conferenza: le sue parole sul caso Ranieri e prima di Roma-AtalantaA Trigoria è il momento di rompere il silenzio. Dopo giorni segnati da tensioni, indiscrezioni e poche, pochissime, dichiarazioni ufficiali, Gian Piero Gasperini è pronto a intervenire in conferenza s ... msn.com Gasperini: non mi aspettavo le parole né il tono di RanieriGasperini parla del caso Ranieri: non mi aspettavo le parole né il tono di Ranieri. Il mio futuro? È una domanda che crea problemi ... ilnapolista.it