Negli ultimi mesi il governo ha approvato diverse misure di sicurezza, tra cui nuove restrizioni e controlli più stringenti. Tuttavia, i dati ufficiali mostrano che i reati sono diminuiti in alcune aree, mentre in altre si sono mantenuti stabili o aumentati. Le statistiche non sembrano supportare completamente le iniziative legislative adottate, sollevando dubbi sull’efficacia degli interventi e sulla loro reale correlazione con i numeri.

C’è qualcosa che non torna nella furia che ha il governo Meloni nello sfornare una stretta dopo l’altra in materia di sicurezza. Ieri l’aula del Senato ha approvato il decreto Sicurezza che fra le novità prevede il fermo preventivo di 12 ore per persone ritenute pericolose in vista di un corteo, il cosiddetto ‘scudo’ per gli agenti ed esteso a tutti coloro che, avendo commesso un reato con una causa di giustificazione, vengono iscritti in un registro indagati ad hoc, la ‘stretta’ sui coltelli e i rimpatri di migranti. Non si capisce da dove nasca, se non da ragioni di propaganda, l’esigenza di una stretta securitaria dopo l’altra se lo stesso governo ammette che i reati sono diminuiti.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Le strette sulla sicurezza delle destre non reggono alla prova dei numeri

Notizie correlate

Le imprese reggono l’urto delle crisiIl difficile contesto geopolitico internazionale incide sul sistema economico bergamasco.

De Pascale alla Manifattura delle Idee di Firenze: “Le Regioni siano protagoniste sulla sicurezza”Il presidente dell’Emilia-Romagna rilancia su politiche per la sicurezza, Cpr e grandi opere: “Il passante di Bologna è strategico per tutto il...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Vi racconto la militarizzazione dello Stretto di Hormuz; Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle; Strade, il Comune cambia linea sulle rotture del suolo: più controlli, sanzioni più strette e verifiche nei cantieri -; Fact checking: lavoro, tasse, sanità, immigrazione. I dati che contraddicono Meloni.

Le strette sulla sicurezza delle destre non reggono alla prova dei numeriLe strette non sono giustificate dai delitti in calo. E non rasserenano i cittadini. Tre le cause: violenza giovani, immigrazione e povertà ... lanotiziagiornale.it

Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, opposizioni protestano: zero dirittiCaduti gli oltre mille emendamenti delle opposizioni. Norma rivista: ok ai coltellini, ma pene inasprite a chi li porta sui bus o nei dintorni di banche. La ... repubblica.it

«Non permetterò che mi mettano alle strette. » Yildiz è inquieta e sospetta che Leyla sia al centro dei suoi dubbi su Halit. Cerca in tutti i modi di controllare il telefono di Halit, ma senza riuscirci. Decide allora di confrontarsi con Ender e gli altri per trovare una s facebook

#LAuroraDelleCoseInvisibili #VentagliDiParole @VentagliP Tenetevi strette le cose invisibili:le telefonate di notte,i biglietti scritti con la penna,i dettagli di chi sa ancora amare La felicità è una cosa piccola,bisogna averne cura @AnnaRDelorenzo @bralella09 x.com