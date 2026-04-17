Le presentazioni delle liste e i primi big in città | arrivano Salvini Bocchino e Locatelli

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. In vista delle scadenze, sono state annunciate le presentazioni delle liste e la presenza di alcuni esponenti politici di rilievo, tra cui figure nazionali che si stanno spostando tra le città. Le amministrazioni attuali sono in fase di definizione e i candidati iniziano a svelare le loro strategie.

Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Prato, la Lega sfida l’inerzia: Salvini e Locatelli in cittàIl movimento elettorale della Lega punta tutto sul cuore produttivo di Prato con una doppia visita ministeriale programmata per la prossima settimana. Contenuti di approfondimento Si parla di: Le presentazioni delle liste e i primi big in città: arrivano Salvini, Bocchino e Locatelli; Nomine partecipate 2026, Governo al rush finale per chisura liste per il CdA per evitare spacchettamento date: tutti i nomi di Enel, Eni, Leonardo, Terna ed ENAV.