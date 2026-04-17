Nella sesta tappa di Pechino Express 2026, le coppie hanno affrontato un percorso di 355 chilometri partendo da Huizhou, città nota per la produzione di un raro inchiostro. Durante la gara, le concorrenti e i concorrenti sono stati chiamati a tradirsi a vicenda e a collaborare con gli altri partecipanti, segnando una svolta significativa nel format della trasmissione.

R ivoluzione epocale a Pechino Express 2026: nella sesta tappa le coppie hanno dovuto tradirsi a vicenda e gareggiare insieme agli altri concorrenti. Costantino ha scompaginato le carte creando nuovi abbinamenti che, stranamente, sono risultati molto più piacevoli degli originali. Il duo più improbabile ma spassoso quello di Chanel Totti e Francesco Paolantoni. Tra Tony e Candelaria è forse scoppiata l’attrazione fatale? Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › Le DJ battono tutti: le pagelle della quinta puntata di “Pechino Express 2026” U na sesta tappa piena di sorprese e, soprattutto, all’insegna dello spirito collaborativo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le nuove formazioni di concorrenti hanno affrontato 355 chilometri partendo dall'antica città di Huizhou, nota per l'antica produzione di un raro e pregiatissimo inchiostro

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Panoramica sull’argomento

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