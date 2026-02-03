Mille Vite di una Città Fantasma trekking all' Antica Monterano

Questa mattina, una guida ha portato un gruppo di escursionisti tra le rovine dell’Antico Monterano, un borgo ormai abbandonato che si trova nella Riserva Naturale di Monterano. Il percorso attraversa un paesaggio che sembra uscito da un’altra epoca, con tracce di storia etrusca e un vulcano spento come sfondo. Camminano tra case vuote e strade silenziose, scoprendo i segreti di una città fantasma che sembra vivere ancora nelle sue mura.

Il percorso si snoda all'interno della Riserva Naturale di Monterano, a pochi passi dalla capitale. La metà è un antico borgo abbandonato, immerso in un paesaggio forgiato dal vulcano Sabatino, ricco di natura, storia e misteri fin dall'epoca etrusca.Un facile sentiero attraversa paesaggi.

