Le foto dei velivoli americani diffuse da MizarVision mettono Airbus nel mirino

MizarVision, società cinese, ha diffuso immagini satellitari di velivoli militari statunitensi nella base saudita di Prince Sultan. Le foto non specificano la provenienza del materiale e sono state rese pubbliche recentemente. La diffusione di queste immagini ha attirato l’attenzione su Airbus, che viene ora messa sotto scrutinio. La notizia evidenzia come le immagini satellitari possano influenzare il dibattito pubblico sulla presenza militare nella regione.

Immagini satellitari di velivoli militari statunitensi nella base saudita di Prince Sultan sono state diffuse da MizarVision, società cinese che non ha indicato la provenienza del materiale. Le fotografie mostravano con precisione posizione e tipologia degli aerei presenti, compresi E-3G Sentry e KC-135 americani. Nella ricostruzione contenuta nei materiali, gli stessi tipi di velivoli compaiono poi tra quelli colpiti in un attacco iraniano contro la base. È da questa sequenza che nasce la contestazione politica rivolta ad Airbus Space, indicata in una lettera del Select committee on China come la fonte più plausibile delle immagini. La ricostruzione tecnica.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le foto dei velivoli americani diffuse da MizarVision mettono Airbus nel mirino Notizie correlate Airbus rilancia sul caccia di sesta generazione: proposta a due velivoli per salvare il programma FcasAirbus non vuole perdere l’occasione di sviluppare un caccia di sesta generazione e sarebbe disponibile a rientrare nel progetto con una soluzione “a... I social mettono nel mirino l’esultanza di Dimarco: da “che festeggiava?” a “il karma al suo meglio”Dopo l’eliminazione degli azzurri è tornata virale la clip con l’esterno dell’Inter che esultava per il passaggio del turno della Bosnia In pochi... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Immagini satellitari e correzione con l'Ai: gli 007 Usa svelano il trucco della Cina per aiutare l'Iran; L’occhio del Dragone nel cielo: così la start-up cinese MizarVision mette in crisi gli Usa in Iran.